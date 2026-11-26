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Протягом доби російські війська атакували 46 населених пунктів регіону. Унаслідок ударів по Запоріжжю та Запорізькому району станом на ранок 26 листопада постраждали 18 людей, серед них троє дітей.

Про це співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив у Телеграмі.

За його словами, війська РФ завдали 25 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Ясній Поляні, Таврійському, Новорозівці, Жовтій Кручі, Жовтенькому, Новотроїцькому, Новоіванівці та Кущовому

641 безпілотник різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Вільнянськ, Річне, Розумівку, Новояковлівку, Різдвянку, Придорожнє, Косівцеве, Степногірськ, Тернувате, Степове, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Єгорівку, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Добропілля, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано чотири обстріли із РСЗВ Запоріжжя, Любицького, Павлівки і Долинки.

142 артилерійські удари ворог завдав по Косівцевому, Степногірську, Степовому, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Копаням, Добропіллю та Воздвижівці.

​Надійшло 381 повідомлення про руйнування та пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури, зазначив Федоров.

Раніше росіяни дроном вбили двох людей у цивільному авто на Харківщині.

Удень у середу, 25 листопада, російські війська атакували безпілотником об’єкт енергетики у Полтавському районі, внаслідок чого травмовано четверо людей.

Унаслідок російської атаки в ніч проти 25 листопада пошкоджено будівлю готелю-гуртожитку Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка в Києві. Вибухова хвиля вибила вікна з першого по дев’ятий поверхи. Мешканці не постраждали.

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