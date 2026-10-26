Росіяни завдали 857 ударів по Запорізькій області за добу, є поранені

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Упродовж доби російські війська 857 разів атакували 52 населені пункти Запорізької області. Унаслідок ударів по Запоріжжю поранення отримали восьмеро людей.

Про це у Телеграмі повідомив співголова Ради Оборони Запорізької області Іван Федоров.

За його словами, 2 ракети ворог спрямував на Запоріжжя.

Війська РФ здійснили 17 авіаударів по Запоріжжю, Малокатеринівці, Комишувасі, Таврійському, Новорозівці, Григорівському, Кринівці, Славному, Юліївці, Зарічному, Ясній Поляні, Шевченківському, Васинівці та Преображенці.

674 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Малокатеринівку, Тернувате, Річне, Червонодніпровку, Григорівку, Веселянку, Запорожець, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Різдвянку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Запорожцю та Магдалинівці.

162 артудари прийшлися по Тернуватому, Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Різдвянці, Веселянці, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Придорожньому та Новому Запоріжжю.

Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури, зазначив Федоров.

Нагадаємо, Росія атакувала Запоріжжя та Кропивницький, у Запоріжжі є поранений.

Раніше російські війська завдали повторного удару по приватному сектору в Харкові.

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Російські війська протягом дня атакували три райони Дніпропетровщини, є поранений.

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