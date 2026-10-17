Росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці — Зеленський

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Напередодні росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці: були атаковані більш ніж 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму ранковому зверненні.



«Найбільш складна ситуація була в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті й Нетішині. Удари були також по енергетиці Харківщини, Київської області, Дніпровщини та інших областей. Росіяни масштабували свою антиенергетичну операцію і намагаються максимально розпорошити наші резерви та відновлювальну спроможність. Тільки від 19-ї години вчора й по 7-му ранку сьогодні були застосовані проти нашої енергетики, проти наших міст і громад більш ніж 320 реактивних і бензинових «шахедів», також баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети. І хоч значну частину нашим воїнам вдається збивати, але масовість і безперервність російських ударів – і саме по енергетиці – має, на жаль, багато негативних наслідків», – зазначив лідер України.

Зеленський додав, що вже підготовлені нові пакети підтримки для України від наших європейських партнерів.

«Я вдячний їм за це. І важливо, щоб також усі в Америці бачили, що насправді відбувається. У час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни. Цей закон міг – і ще може! – дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення», – написав президент.

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Нагадаємо, що вночі та зранку 17 жовтня російські терористи атакували енергетичні об'єкти у 10 областях України. Як наслідок, частина споживачів залишилася без електропостачання.

Через російську атаку в ніч на суботу, 17 жовтня, Вінниця лишилась без електропостачання. Фахівці оцінюють обсяг руйнувань, коли відновлять живлення наразі невідомо.

У ніч на суботу, 17 жовтня, російські терористичні війська атакували Україну балістикою, крилатими ракетами, «Калібрами» та 332 ударними дронами.

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