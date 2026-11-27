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Упродовж доби 26 листопада російські війська завдали 699 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.

За його словами, ворог завдав ракетного удару по Козаківському. Крім того, російські війська здійснили 18 авіаційних ударів по Балабиному, Зарічному, Ясній Поляні, Кущовому, Новоіванівці, Щасливому, Шевченківському, Одарівці, Таврійському, Новорозівці, Запасному, Юрківці та Трудолюбівці.

564 безпілотники різної модифікації, переважно FPV-дрони, атакували Запоріжжя, Канівське, Розумівку, Степногірськ, Річне, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Новояковлівку, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір’я, Червону Криницю, Єгорівку, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Добропілля, Різдвянку, Придорожнє, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Тернувате.

Також зафіксовано два обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по Гуляйпільському та Єгорівці.

Ще 114 артилерійських ударів росіяни завдали по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Копаням, Верхній Терсі, Воздвижівці, Добропіллю та Косівцевому.

За добу надійшло 119 повідомлень про руйнування та пошкодження житла, автомобілів і об’єктів інфраструктури.

Про це співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив у Телеграмі.

З вечора 26 листопада російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Також зафіксовані пошкодження підприємств, житлового будинку та інфраструктури.

Увечері 26 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапив об’єкт інфраструктури, а в одній із виробничих будівель після атаки виникла пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає.

У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Дніпровського району в четвер, 26 листопада, зросла до чотирьох людей. Водночас автомобільний рух греблею ДніпроГЕС частково відновили — тепер нею можна проїхати з центру міста на правий берег Дніпра. Раніше повідомлялося про одного загиблого та одного пораненого.

У четвер, 26 листопада 2026 року, російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула одна людина та ще одна дістала поранення, повідомив в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Удар припав по Дніпровському району міста, де зафіксовано влучання по транспортній інфраструктурі.

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