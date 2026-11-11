Росіяни завдали удару по ринку в центрі Чорноморська, троє дюдей загинули

0:00 / 0:00

До трьох осіб зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по ринку в центральній частині Чорноморська Одеської області 11 листопада. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Двоє цивільних, яких у важкому стані після атаки госпіталізували до медичного закладу, померли в лікарні. Загалом унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено торговельні ряди та прилеглу інфраструктуру, постраждали 11 осіб. На місці події продовжують працювати екстрені та комунальні служби для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Джерело: Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У Яготині Київської області ворожий дрон влучив по території ліцею. Про атаку повідомив 11 листопада голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Російські війська продовжуютьзавдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок пошкодження енергооб’єктів близько 135 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Також відомо про одного постраждалого.

Читай нас у