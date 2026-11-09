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Росіяни знищили склад із продуктами для дитсадків і шкіл в Одесі

UA NEWS 09 Листопада 2026 15:30
Росіяни знищили склад із продуктами для дитсадків і шкіл в Одесі
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Російські окупанти 9 листопада завдали удару по складському приміщенню в Одесі, де зберігалися продукти харчування для дитячих садків і шкіл. Після влучання виникла пожежа.

Загинули троє людей — дві жінки та чоловік. Ще одну жінку з важкими пораненнями госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки. Інформація про руйнування уточнюється.

Джерело: Одеська обласна військова адміністрація

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України. 

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

 

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