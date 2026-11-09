Росіяни знищили склад із продуктами для дитсадків і шкіл в Одесі

Російські окупанти 9 листопада завдали удару по складському приміщенню в Одесі, де зберігалися продукти харчування для дитячих садків і шкіл. Після влучання виникла пожежа.

Загинули троє людей — дві жінки та чоловік. Ще одну жінку з важкими пораненнями госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки. Інформація про руйнування уточнюється.

Джерело: Одеська обласна військова адміністрація