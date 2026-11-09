Росіяни знищили склад із продуктами для дитсадків і шкіл в Одесі
Російські окупанти 9 листопада завдали удару по складському приміщенню в Одесі, де зберігалися продукти харчування для дитячих садків і шкіл. Після влучання виникла пожежа.
Загинули троє людей — дві жінки та чоловік. Ще одну жінку з важкими пораненнями госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.
На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки. Інформація про руйнування уточнюється.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.
Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.
Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.