Росіяни звели дамби через Північнокримський канал під Джанкоєм після руйнування мостів

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У тимчасово окупованому Криму російські війська побудували дамби-дублери через Північнокримський канал поблизу Джанкоя. Це сталося після того, як Сили оборони України зруйнували мости через канал.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Крымский ветер».

«Під Джанкоєм, біля мосту через Північнокримський канал (ПКК), окупанти збудували насип для руху автомобілів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після того, як Сили оборони України зруйнували або пошкодили більшість автомобільних мостів через ПКК, росіяни звели біля них дамби-дублери мостових споруд. Заодно побудували дамби й біля тимчасово цілих мостів.

У ніч на 22 жовтня російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Одеській області, яке спеціалізується на виробництві продуктів харчування.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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