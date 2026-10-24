Росіянин, який воює за Україну, закликав окупантів здаватися в полон

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Микита з позивним Зергут, громадянин Росії, який воює на боці України у складі «Сибірського батальйону» Головного управління розвідки, звернувся до російських військових. Він закликав їх не виконувати накази командування, здаватися в полон або приєднуватися до підрозділів, які воюють на боці України.

За словами бійця, частина російських військовослужбовців уже починає розуміти, що насправді відбувається на війні та як до них ставиться їхнє командування.

За словами бійця, частина російських військових уже усвідомлює, що відбувається на війні та як до них ставиться власне командування. Він зазначив, що солдати починають розуміти: справа не лише в офіційно проголошених причинах війни, а й у тому, що їх не сприймають як людей.

«Саботуйте накази вашого командування. Здавайтеся в полон. Усе. Інакше ви все одно загинете. Так, іншого шляху немає. Ну, або записуватися в РДК чи інші батальйони, які воюватимуть на боці України», – сказав Зергут.

Він також заявив, що в російській армії вже є значна кількість дезертирів. На думку бійця, для російських військових перехід на бік України або здача в полон – це можливість зберегти життя.

«Ми завжди раді прийняти таких солдатів. Принаймні це шанс вижити, зберегти своє життя. Це точно», – додав він.

Про це він сказав у інтерв’ю на каналі «Знаєм 24».

На фронті за добу відбулося 181 бойове зіткнення, найбільше — на Костянтинівському напрямку.

За два місяці оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій знищили понад 25 окупантів і взяли в полон ще 13.

Сили оборони України 22 жовтня та в ніч на 23 жовтнязавдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей — місця зберігання та запуску ударних безпілотників, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також пункт управління російських військ.

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