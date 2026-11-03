Російська армія втратила на війні проти України ще 2060 військових за добу

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Загальні бойові втрати російських окупаційних військ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,59 млн осіб. Станом на 3 листопада 2026 року українська сторона оцінює кількість ліквідованих російських військових приблизно у 1 594 830 осіб, з них 2060 – за минулу добу.

Також РФ втратила 12 452 танки, бойових броньованих машин – 25 633 (+4), артилерійських систем – 51 840 (+39), РСЗВ – 2 252 (+1), засобів ППО – 1 731, літаків – 452, гелікоптерів – 356, наземних робототехнічних комплексів – 3 067 (+4), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 593 954 (+1 413), крилатих ракет – 5 140, кораблів та катерів – 35, підводних човнів – 2, автомобільної техніки та автоцистерн – 169 473 (+363), спеціальної техніки – 4 867 (+4).

Джерело: Генштаб

Нагадаємо, DeepState зафіксував просування російських військ на Покровському напрямку.

У жовтні рф втратила рекордні 54,4 тисячі військових убитими та важкопораненими — Міноборони.

За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі, що на 10,4 квадратного кілометра перевищує площу територій, які вдалося захопити російським окупаційним військам за цей же період.

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року до 30 жовтня 2026 року, становлять близько 1 586 500 військових.

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