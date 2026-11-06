Російська армія за добу атакувала 51 населений пункт Запорізької області

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Упродовж минулої доби, відповідно даним на ранок 6 листопада, російські війська завдали 785 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області.

Про це співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив у Телеграмі.

За його словами, російські війська здійснили 23 авіаудари по Запоріжжю, Кушугуму, Зарічному, Трудовому, Новоолександрівці, Розумівці, Таврійському, Одарівці, Новорозівці, Юрківці, Ясній Поляні, Жовтій Кручі, Новопавлівці, Сонячному і Новоселівці.

568 БПЛА різної модифікації (переважно FPV-дрони) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Річне, Тернувате, Новоолександрівку, Червонодніпровку, Григорівку, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Різдвянку, Косівцеве, Степногірськ, Приморське, Плавні, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку і Нове Запоріжжя.

194 артудари прийшлися по Річному, Тернуватому, Червонодніпровці, Веселянці, Запорожцю, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Різдвянці, Косівцевому, Степногірську, Приморському, Плавнях, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці та Новому Запоріжжю.

Надійшли 42 повідомлення про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.

Постраждалих немає, підкреслив Федоров.

Нагадаємо, російські війська протягом дня 5 листопада понад тридцять разів атакували Дніпропетровську область із використанням безпілотників, артилерії та авіабомб. Під удари потрапили шість районів регіону, внаслідок чого семеро людей, зокрема дитина, дістали поранення.

5 листопада російські війська атакували кілька громад Вінницької області, внаслідок чого зазнали пошкоджень цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Відомо про постраждалих.

Двоє майорів поліції — Олег Дубецький та Сергій Бережко — померли від тяжких поранень, отриманих унаслідок російського удару по службовому автомобілю поблизу Комишувахи Запорізької області.

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