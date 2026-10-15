Російська атака дронами на Луцьк забрала життя шістьох людей — RMF24

У Луцьку, Україна, внаслідок атаки російських дронів загинули шестеро людей, ще 12 дістали поранення. Російська Федерація — держава-агресор — атакувала місто кількома безпілотниками, повідомляє RMF24. За даними місцевої влади, серед поранених є діти.

Удар по продуктовому магазину

Один із дронів влучив у гуртовий магазин продуктів, який відвідували жителі прилеглих районів. За інформацією RMF24, після оголошення повітряної тривоги люди не встигли перейти до укриттів.

Усі загиблі та більшість поранених були працівниками і покупцями магазину. Уламки також уразили розташований неподалік восьмиповерховий житловий будинок. Там постраждали двоє людей, зокрема дитина.

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Попередні атаки на Волинь

Від початку вторгнення Росії у 2022 році Луцьк і Волинська область зазнавали атак щонайменше 15 разів. Найбільше жертв до цього спричинив удар по військовому аеродрому 11 березня 2022 року — тоді загинули четверо військових.

15 серпня 2023 року ракета влучила у підприємство шведської компанії SKF, унаслідок чого загинули троє цивільних працівників. Також, за даними поліції Києва, через атаки у столиці загинули п’ятеро людей, ще 36 дістали поранення.

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