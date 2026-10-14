Російська атака на Київ 14 жовтня забрала життя людини

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Уранці 14 жовтня російські війська знову атакували Київ, унаслідок чого загинула людина. Також повідомляється про постраждалого.

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

«За попередньою інформацією, в Голосіївському районі загинула одна людина. Атака балістикою на столицю триває. Перебувайте в укриттях!», – наголосив мер.

Кличко додав, що в Дарницькому районі столиці внаслідок ранкової атаки ворога є постраждалий. Медики його госпіталізували.

Тим часом у двох районах Києва тимчасово зупинили рух електротранспорту після атаки.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа нібито попередили українське військове керівництво про можливе припинення обміну розвідданими та постачання озброєння,якщо Україна продовжить атакувати російські нафтопереробні заводи. Але Україна такі удари припинила після оголошеного Трампом псевдоперемир'я.

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