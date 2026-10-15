Російська атака на Київ пошкодила будинок чемпіонки світу з фехтування Влади Харькової

0:00 / 0:00

Українська фехтувальниця Влада Харькова, яка здобула для України золоту медаль на чемпіонаті світу 2025 року, показала кадри ночі, коли її будинок у Києві постраждав унаслідок російської атаки.

Про наслідки обстрілу спортсменка дізналася безпосередньо перед вильотом на змагання.

Характер пошкоджень

Одна з лідерок українського фехтування, яка повноцінно переїхала до Києва з Ужгорода, опублікувала світлини та відео наслідків атаки на її оселю. Так, оселя титулованої спортсменки лишилася цілою, але в інших під'їздах були вибиті вікна.

«Я дізнаюся, що мій будинок постраждав від вибуху внаслідок російської атаки. Моя квартира ціла. Одна з небагатьох, які вціліли. Цього разу мені «пощастило».

Вдумайтесь. Мені пощастило, бо після російського обстрілу моя квартира залишилася цілою. До якої жахливої реальності ми дожили, якщо це тепер називається везінням?» – зазначила у своєму Інстаграмі Влада Харькова.

Неспокійний виїзд на змагання

Сама Харькова під час атаки перебувала не у Києві, адже вона мала у цей час вирушити на перший етап Кубка світу з фехтування у марокканській Касабланці. У неї був запланований виліт з Будапешта, тому Харькова вирішила потягом дістатися до західних регіонів України, звідки є сполучення з Будапештом.

Під час поїздки спортсменка пережила евакуацію з потяга: «Я їду на змагання. Посеред ночі наш потяг зупиняють через загрозу атаки з повітря. Евакуація. Четверта ранку. Ми майже дві години стоїмо на холоді, чекаючи, поки мине небезпека. Потім повертаємося у вагони й продовжуємо шлях. Ніби це вже звичайна частина нашого життя».

У кінці публікації вона знову звернулася до тих, хто вважає, що спорт існує поза політикою: «Росія руйнує наші будинки, вбиває наших людей, змушує нас ховатися від ракет посеред ночі. А наступного дня ми маємо зустрічати росіян на міжнародних спортивних аренах так, ніби нічого не відбувається бо спорт поза політикою?!!!

Коли ти стоїш о четвертій ранку на холоді, бо тебе можуть убити, – це не політика. Коли вибух пошкоджує будинок, у якому ти живеш, – це не політика. Коли ти не знаєш, чи буде тобі куди повернутися після змагань, – це не політика. Це війна. І вона має конкретного агресора – Росію.»

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Інстаграмі.

Колишня дружина Остапчука почала відновлювати будинок після обстрілу РФ.

У Києві зросла кількість постраждалих через атаку російського дрона.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Читай нас у