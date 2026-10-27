Російська атака на Київ забрала життя щонайменше однієї людини — RMF24

Російська Федерація — держава-агресор — увечері здійснила балістичну атаку на Київ, Україна. За даними української влади, загинула щонайменше одна людина, ще 10 дістали поранення. Пошкоджень зазнали медичні заклади та гуртожиток одного з київських університетів, повідомляє RMF24.

Пошкоджені лікарні та бригада екстреної допомоги

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що удари фіксували у Деснянському та Дніпровському районах міста. У медзакладі Дніпровського району вибухова хвиля вибила вікна у відділенні інтенсивної терапії. В іншій лікарні пошкоджено вікна у двох відділеннях, проте пацієнти й персонал не постраждали.

Під обстріл також потрапила бригада екстреної медичної допомоги, яка їхала на виклик. Поранень зазнали парамедик і технік екстреної медичної допомоги. У Дніпровському районі було пошкоджено ще одну будівлю, а біля одного із супермаркетів виявили тіло людини.

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Удар біля гуртожитку та метро

У Деснянському районі боєприпас упав поблизу житлового будинку. За інформацією служб, частина людей могла опинитися заблокованою всередині.

Також пошкоджено гуртожиток одного з київських університетів: у будівлі вибило шибки. До лікарні доправили 20-річну жінку. Більшість поранених, за наявними даними, є студентами, які проживали у гуртожитку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські балістичні ракети влучили по території університету, а також поблизу кампусу, парку, станції метро та житлової забудови.

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