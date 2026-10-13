Російська атака на Київщину забрала життя людини, двох чоловіків госпіталізували

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Унаслідок російської атаки на Київську область загинула одна людина, ще двоє чоловіків дістали поранення та були госпіталізовані. Про це у вівторок уранці повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Внаслідок ворожої атаки на Київщині є загибла людина та постраждалі. У Фастівському районі одна людина загинула. Ще одна — отримала забій грудної клітки та гостру реакцію на стрес. Чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні», — зазначив очільник Київської обладміністрації.

У Бучанському районі постраждав чоловік, який дістав вибухову травму та має підозру на контузію. Його також доправили до лікарні.

«Ворог має відповісти за кожне відібране життя та біль, який він приносить на нашу землю», — наголосив Ткаченко.

За його словами, служби продовжують працювати на місцях російських ударів і ліквідовувати наслідки атаки.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

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