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У ніч проти 20 листопада російська ракета влучила в об’єкт підприємства, де фахівці забезпечували столицю водопостачанням. Двоє працівників загинули на робочих місцях, ще семеро дістали поранення.

Жертвами російського обстрілу стали Дмитро Петров та Віталій Крючек.

«Сьогодні внаслідок злочинної ракетної атаки на об’єкт «Київводоканалу» ми втратили двох наших колег, які, ризикуючи власним життям, вночі робили усе залежне для забезпечення киян водою. Ми щиро співчуваємо родинам Дмитра Петрова та Віталія Крючека, які загинули на робочих місцях від рук окупантів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждали ще семеро працівників підприємства. Усім пораненим надано необхідну медичну допомогу.

У «Київводоканалі» наголосили, що Росія цілеспрямовано атакує гуманітарні об’єкти та критичну інфраструктуру, намагаючись позбавити людей води, тепла й світла. Попри небезпеку, столичні комунальники продовжують роботу, аби підтримувати життєдіяльність міста.

Джерело: Київводоканал

Нагадаємо, у Києві через російську атаку пошкоджені об'єкти водоканалу.

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