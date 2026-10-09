Російська атака на Рівненщині поранила п’ятьох людей із багатодітної родини

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Унаслідок російської атаки на півночі Рівненської області постраждала багатодітна родина.

Попередньо, поранення дістали п’ятеро людей, серед них 10-річна дитина, яка перебуває у важкому стані.

Будинок родини зазнав значних пошкоджень. На місці події перебуває керівник громади, постраждалим нададуть необхідну допомогу.

Джерело: начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль

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