У неділю, 29 листопада, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару поранення дістали двоє людей, також пошкоджено три приватні будинки у Вознесенівському районі міста.

«Поранено двоє людей. Пошкоджено три приватні будинки у Вознесенівському районі», — написав він. За попередньою інформацією, удар припав на житлову забудову. Пошкодження зафіксували одразу в трьох приватних будинках.

Інформацію про стан поранених, характер їхніх травм та інші наслідки атаки наразі не уточнювали. Також поки немає детальніших даних про масштаби руйнувань. Про наслідки атаки повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у своєму Telegram-каналі.

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, внаслідок чого загинула жінка та ще двоє людей дістали поранення, повідомили мер міста Іван Федоров і голова обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Серед травмованих є 14-річна дівчинка, яку рятувальники деблокували з-під завалів і передали під нагляд медиків.

Окупанти просунулися поблизу Малої Токмачки на Оріхівському напрямку Запорізької області та в районі Петропавлівки на Куп'янському напрямку Харківщини.





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