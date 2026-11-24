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У ніч проти 24 листопада російські війська завдали удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки двоє людей загинули, ще 22 дістали поранення, повідомив т.в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

«Двоє людей загинули, ще 22 дістали поранень. Серед поранених – двоє дітей віком шести та 16 років», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усім травмованим надають медичну допомогу.

Джерело: Михайло Семікін

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