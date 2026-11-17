0:00 / 0:00

Унаслідок нічного масованого обстрілу 17 листопада пошкоджено приміщення центрального апарату Міністерства юстиції, Київського міжрегіонального управління Мін’юсту та Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз.

У будівлях вибито вікна, пошкоджено обладнання, техніку та меблі. Працівники не постраждали.

Наразі фахівці Мін’юсту спільно з правоохоронцями фіксують наслідки атаки. У відомстві запевнили, що продовжують працювати та відновлюватимуть пошкоджені приміщення.

Джерело: Денис Маслов, Міністерство юстиції України

У мережі опублікували відео Північного мосту в Києві після російських ударів балістичними ракетами. На кадрах можна побачити наслідки атаки на об’єкт транспортної інфраструктури столиці, як люди пішки переходять міст.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

У Києві фахівці проводять обстеження Північного та Південного мостів, які зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки. Мер міста Віталій Кличко показав ступінь пошкоджень Північного мосту внаслідок російського обстрілу 16 листопада.

Читай нас у