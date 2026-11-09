Російська атака пошкодила важливе енергообладнання на Дніпропетровщині
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Унаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині пошкоджено важливе енергетичне обладнання регіону. Це призвело до масштабних відключень електроенергії в області.
Без світла залишилася значна частина Дніпра та Кам’янського. Крім того, було знеструмлено об’єкти критичної інфраструктури.
Наразі енергетики докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше відновити електропостачання.
Про це повідомляється з посиланням на офіційний канал ДТЕК.
Нагадаємо, що Окупанти за тиждень 128 разів атакували енергетику України: де найскладніша ситуація зі світлом.
3 листопада росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на енергетику за час війни — Укренерго.
Росія завдала ударів по енергетичних об’єктах у десяти областях України.