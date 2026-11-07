Російська атака спричинила аварійне знеструмлення в Кам’янець-Подільському районі
Унаслідок удару РФ 7 листопада частина Кам’янець-Подільського району Хмельницької області залишилася без електропостачання. Там зафіксували аварійне знеструмлення.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
«Внаслідок російської атаки є аварійне знеструмлення у Кам'янець-Подільському районі», — поінформував Тюрін.
Він зазначив, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.
До цього Зеленський повідомив про удар росіян по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом.
Нагадаємо, що 7 листопада Російські терористи вдарили крилатими ракетами по Північному мосту у Києві.
Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.