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16 листопада в Уманському районі Черкаської області зафіксували знеструмлення внаслідок російської атаки. Через пошкодження енергетичної інфраструктури запроваджено аварійні відключення електроенергії.

«Ворог не припиняє завдавати ударів по енергетичних об’єктах країни. Внаслідок чергової атаки наразі знеструмлені споживачі в Уманському районі – там графіки погодинних відключень тимчасово не діють», – ідеться у повідомленні.

У компанії запевнили: енергетики проводять усі необхідні роботи, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Про це Черкасиобленерго повідомило у Фейсбуці.

Російські атаки спричинили аварійні відключення світла на Запоріжжі.

Унаслідок російського удару по Запоріжжю вдень 14 листопада кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб.

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