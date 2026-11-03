Російська атака спричинила перебої з електро- та водопостачанням у Житомирі

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Після російського удару в Житомирі зникло електропостачання, про що повідомляють місцеві Telegram-канали. Також містяни пишуть про перебої з водою. Про атаку на енергетичну інфраструктуру Житомирщини повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За повідомленнями місцевих каналів, у місті сталося масштабне знеструмлення. Деякі пабліки стверджують, що російський безпілотник атакував важливий енергетичний об'єкт. Офіційного підтвердження влучання саме в цей об'єкт, а також інформації про повне припинення водопостачання наразі немає.

Водночас начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко вранці 2 листопада повідомив про російські атаки на сім громад області. Під ударами опинилися Андрушівська, Бердичівська, Житомирська, Звягельська, Коростенська, Ружинська та Черняхівська громади.

За словами посадовця, російські безпілотники атакували:

об'єкти енергетичної інфраструктури;

логістичні об'єкти;

цивільні адміністративні приміщення;

приватні житлові будинки.

Наслідки ударів ліквідовують спеціальні служби. За попередніми даними, постраждали троє людей, серед них одна дитина. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

«Наразі відомо про трьох постраждалих, серед них одна дитина. Їм надається необхідна медична допомога», – повідомив Віталій Бунечко.

До цього стало відомо, що на Житомирщині після російської атаки знеструмлені понад 650 населених пунктів.

Раніше російські безпілотники атакували Житомирську область. Пошкоджень зазнали об’єкт енергетичної інфраструктури, амбулаторія, житловий будинок і приватне підприємство. За попередніми даними, люди не загинули й не постраждали.

В ніч на 24 жовтня російські війська знову завдали ударів по Житомирській області. Під атакою опинилися енергетична інфраструктура та цивільне підприємство в Житомирській громаді.

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