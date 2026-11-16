Російська атака залишила без світла 76 населених пунктів на Миколаївщині
0:00 / 0:00
Увечері російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Унаслідок удару без електропостачання залишилися 76 населених пунктів Первомайського району.
За даними ОВА, для атаки росіяни застосували безпілотник типу Shahed-238. Роботи з відновлення світла тривають.
Про це Миколаївська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці.
Нагадаємо, що Росія атакувала енергооб’єкти ДТЕК на Одещині, без світла понад 52 тисячі родин.
Нічна атака РФ залишила без світла десятки тисяч жителів Одещини.