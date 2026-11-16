Російська атака знищила частину виробництва Королівський смак

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16 листопада російські окупанти завдали удару по підприємству «Королівський смак» — українському виробнику олії та жирів.

Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа, яка знищила та пошкодила виробниче обладнання.

Також підприємство втратило значні обсяги готової продукції.

Через серйозні пошкодження компанія була змушена зупинити виробництво. Наразі працівники ліквідовують наслідки удару, повідомив директор зі зв’язків із громадськістю компанії Геннадій Тертичний.

Джерело: Геннадій Тертичний

16 листопада російські окупанти завдали удару по Дніпру. За повідомленнями місцевих медіа, під удар міг потрапити завод «Олейна», де виробляють соняшникову олію. На відео з місця видно сильне задимлення та пожежу.

У селі Бандурка на Миколаївщині російський безпілотник влучив у Бандурський олійноекстракційний завод. Через удар пошкоджено чотири резервуари із соняшниковою олією, один із них повністю зруйнований. Розлив забруднив понад 3,5 тисячі квадратних метрів землі, однак прямого потрапляння олії до річки Чорний Ташлик поки не зафіксували.

Унаслідок російської атаки на Одещині було пошкоджено термінал компанії Kernel, який займається перевалкою соняшникової олії. Через удар знищено близько 25 тисяч тонн готової продукції.

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