Російська атака знищила корпус Рівненського гуманітарного університету

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Унаслідок російської атаки 13 жовтня майже повністю вигорів навчальний корпус Рівненського державного гуманітарного університету. Під час удару студенти перебували в укриттях, однак серед працівників закладу є постраждалі.

Будівля наразі непридатна для проведення занять. Через наслідки атаки університет може перейти на дистанційний формат навчання. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

"Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа в навчальному корпусі Рівненського державного гуманітарного університету. За попередніми даними, приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло", - написав Бутенко у соцмережах.

З його слів, займання ліквідовано, продовжується розбір завалів.

"За інформацією закладу, всі студенти перебували в укриттях. Є постраждалі серед адміністративних працівників університету", - повідомив міністр.

"Пошкоджений корпус непридатний для навчання та потребує відбудови. Постраждали також сусідні навчальні корпуси: зокрема, вибито вікна", - зазначив Бутенко.

За його даними, повний масштаб пошкоджень уточнюється.

Чи будуть зміни у навчанні

"Університет розглядає можливість повністю перейти на дистанційне навчання до кінця цього тижня. Надалі організацію освітнього процесу визначатимуть з урахуванням доступних приміщень і безпечних локацій", - повідомив голова МОН.

У ДСНС України та поліції Рівненщини показали наслідки атаки рф у центрі Рівного.

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

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