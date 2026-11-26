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Унаслідок російської атаки ввечері 25 листопада згорів склад матеріалів друкарні «Конві» в Києві. Пошкоджено книжкові наклади щонайменше 11 українських видавництв, зокрема підручники.

Удар припав поруч із приміщеннями, які вже постраждали під час атаки у липні. Наразі у друкарні підраховують збитки та кількість знищених книжок. Серед втраченого — підручники для дітей з особливими освітніми потребами.

Постраждали наклади «Ранку», «Грамоти», «Лінгвіста», «Літера ЛТД», «Місон», Видавництва Старого Лева, BookChef, «Книголав», «Книги — XXI», «Маміно» та «Апріорі».

Після попередньої атаки у липні друкарня подавала заявку на пільговий кредит, однак фінансування так і не отримала. Компанія також не отримала державної допомоги чи компенсації за попередні збитки.

Наразі «Конві» потребує фінансової підтримки, електроенергії, будівельних матеріалів та бригади будівельників для відновлення роботи.

Джерело: Читомо.

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