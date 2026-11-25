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Унаслідок ворожого удару у ніч проти 25 листопада загинула одна людина. Також зазнали пошкоджень об’єкти цивільного бізнесу, зокрема торговельний центр «Епіцентр» та відділення «Нової пошти».

За словами секретаря Білоцерківської міської ради Володимира Вовкотруба російські війська атакували інфраструктуру Білої Церкви. Цього разу під ударом опинилися не лише об'єкти критичної інфраструктури, а й підприємства цивільного бізнесу.

Серед пошкоджених об'єктів місцева влада назвала:

торговельний центр «Епіцентр»;

об'єкти «Нової пошти»;

інші підприємства цивільного бізнесу.

Унаслідок атаки загинула одна людина. Інформація про масштаби руйнувань та інші наслідки російського удару уточнюється.

Джерело: Білоцерківська міська територіальна громада

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