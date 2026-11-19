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У четвер, 19 листопада 2026 року, російські війська завдали авіаційного удару по селищу Мирне Слов'янської громади на Донеччині із застосуванням авіабомби ФАБ-250. Внаслідок атаки поранень зазнало літнє подружжя — 80-річний чоловік та 78-річна жінка. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Постраждалих госпіталізували, наразі лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Окрім травмування цивільних, ворожий удар спричинив значні руйнування житлового сектору: один приватний будинок зруйновано повністю, ще щонайменше 20 осель зазнали різних ступенів пошкоджень.

Джерело: Вадим Лях/Слов'янська МВА.

Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.

Вранці 19 листопада російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

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