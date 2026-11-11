Російська авіація зазнала нових втрат: під ударом опинився МіГ-31

0:00 / 0:00

11 листопада російська авіація могла зазнати одразу трьох втрат після української атаки. Окрім двох бойових вертольотів, окупанти, ймовірно, позбулися надзвукового винищувача МіГ-31.

За попередніми даними, йдеться про надзвуковий літак МіГ-31, а також бойові вертольоти Ка-52 та Мі-8. Наразі подробиць інциденту небагато. Припускається, що вертольоти могли бути уражені власною російською протиповітряною обороною під час відбиття української атаки на балтійський порт Усть-Луга.

Відомо, що вертольоти були втрачені разом з екіпажем. За деякими ознаками, теж саме сталося з пілотами винищувача.

Про це повідомляється з посиланням на російські пропагандитські ЗМІ.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Генштаб оновив дані про втрати російської армії станом на 11 листопада.

Від початку доби на фронті відбулося 116 боєзіткнень, найгарячіше під Костянтинівкою – Генштаб.

Російський диктатор володимир путін намагається просувати серед міжнародних партнерів неправдиві дані про те, що Україна нібито контролює лише 10% території Донецької області.

На Великобурлуцькому напрямку російські війська намагаються просуватися в різних напрямках, щоб розширити вклинення в українську оборону.

Читай нас у