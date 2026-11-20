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Унаслідок удару 20 листопада постраждали Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. На окремих переправах запровадили обмеження, через що транспортне сполучення між правим і лівим берегами столиці ускладнилося.

За словами мера, внаслідок балістичного удару пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Наразі рух цією переправою з правого на лівий берег Дніпра повністю закритий.

Крім того, пошкоджень зазнав Дарницький міст. Водночас міський голова не уточнив, наскільки серйозними є руйнування та чи вплинули вони на можливість руху транспорту цією спорудою. Також Кличко повідомив про чергове влучання у Південний міст. Після атаки рух цією переправою залишається в обмеженому режимі.

Зокрема, проїзд Південним мостом дозволений лише з лівого на правий берег. При цьому для приватного та іншого автомобільного транспорту встановлено обмеження за масою до 10 тонн, а для громадського транспорту – до 18 тонн.

Наразі остаточні масштаби пошкоджень усіх трьох мостів залишаються невідомими. За словами Кличка, фахівці зможуть провести обстеження мостових споруд і визначити ступінь руйнувань лише після завершення повітряної тривоги.

Через ускладнення транспортного сполучення між берегами Дніпра міський голова звернувся до мешканців Києва із проханням без нагальної потреби не виїжджати в місто приватними автомобілями.

Окремо Кличко закликав керівників установ і підприємств, які мають таку можливість, запровадити дистанційний формат роботи для співробітників.

Такі рекомендації пов'язані з обмеженнями руху на мостах, які забезпечують транспортне сполучення між двома частинами столиці. Зменшення кількості приватних автомобілів на дорогах може допомогти уникнути додаткового навантаження на доступні переправи.

Джерело: Віталій Кличко

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