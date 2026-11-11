Російська делегація змінила плани щодо брифінгу після переговорів в Абу-Дабі

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Представники Росії планують виступити перед журналістами після завершення тристоронніх переговорів за участі України, США та РФ. Заяви російської делегації очікують сьогодні вдень.

За його словами, російська делегація зробить заяви для преси за підсумками переговорів в Абу-Дабі.

Водночас плани російської сторони змінилися. Після завершення першого раунду переговорів, який відбувся 10 листопада, представники РФ анонсували, що не проводитимуть брифінг для журналістів.

Тепер російська делегація має намір поспілкуватися з пресою після завершення другого дня переговорів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У середу, 11 листопада, в Абу-Дабі (столиця ОАЕ) відбудеться другий день тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо врегулювання війни. Сторони планують обговорити можливе припинення вогню, питання енергетики та безпеку в Чорному морі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада. Переговорний процес розпочався з консультацій із європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю делегацій України, США та Росії.

Під час переговорів в Абу-Дабі Україна порушилапитання масштабного обміну полоненими з Росією. За словами президента Володимира Зеленського, сторони обговорювали варіанти обміну у форматі «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500». Остаточних домовленостей поки немає, але американська делегація планує порушити це питання під час наступних контактів із російською стороною.

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