Російська пропаганда почала поширювати фейк про найнятого актора на місцях обстрілів в Україні

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Російська пропаганда поширює черговий фейк про нібито постановочні зйомки наслідків атак по Україні. Для цього в мережі опублікували три світлини чоловіка з маленьким собакою, які начебто зроблені після обстрілів у Дніпрі, Києві та Рівному. Однак два зображення виявилися згенерованими за допомогою штучного інтелекту.

На поширених у мережі фотографіях нібито зображений той самий чоловік із собакою на місцях російських атак у різних містах і в різний час. Російські пропагандисти використовують ці знімки, щоб звинуватити Україну в інсценуванні наслідків обстрілів і стверджувати, що чоловік є «найнятим актором».

Насправді справжньою є лише одна з трьох світлин — фотографія з Рівного, оприлюднена поліцією 13 жовтня після російського обстрілу.

Два інші зображення, які нібито демонструють чоловіка з собакою на місцях атак у Дніпрі та Києві, є фейковими. Їх створили за допомогою штучного інтелекту.

Це підтверджують спеціалізовані сервіси аналізу цифрового контенту. Отже, твердження російських пропагандистів про «найнятого актора», засноване на цих трьох фотографіях, не має належного підтвердження.

Поширення підроблених фотографій є частиною системної російської пропаганди, яка намагається представити наслідки російських атак по Україні як нібито інсценовані.

Такі інформаційні вкиди спрямовані, зокрема, на іноземну аудиторію. За допомогою фейкових зображень пропагандисти намагаються поставити під сумнів достовірність повідомлень про російські обстріли та створити враження, що їхні наслідки навмисно перебільшують або вигадують.

У цьому випадку маніпуляція ґрунтується на поєднанні справжньої фотографії з двома зображеннями, створеними штучним інтелектом. Саме це використали для просування неправдивої версії про нібито постановочні кадри з місць російських атак.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Крім того, пропаганда рф посилила дезінформаційну кампанію довкола трагедії в Бучі, орієнтуючись на західну аудиторію. У такий спосіб ворог намагається відвернути увагу світової спільноти від нарощування терору проти цивільного населення України.

Директор ФБР Кеш Патель спростував повідомлення ЗМІ щодо його нібито візиту до росії 14 жовтня, назвавши подібні публікації фейковими.

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