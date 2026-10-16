Російська пропаганда поширює фейк про вилучення майна на користь ЗСУ в Краматорську

0:00 / 0:00

Російська пропаганда поширює підроблене повідомлення нібито від імені Краматорської міської військової адміністрації про вилучення майна на користь Збройних сил України. У міській раді офіційно спростували цю інформацію.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що Краматорська МВА не видавала й не поширювала документів про вилучення майна на користь ЗСУ.

За даними ЦПД, подібні інформаційні вкиди спрямовані на те, щоб посіяти страх серед цивільного населення, дискредитувати українських військових і підірвати довіру до Сил оборони України.

У Центрі закликали не довіряти неперевіреним повідомленням і користуватися офіційними джерелами інформації.

Раніше російська пропаганда почала поширювати фейк про найнятого актора на місцях обстрілів в Україні.

Крім того, пропаганда рф посилила дезінформаційну кампанію довкола трагедії в Бучі, орієнтуючись на західну аудиторію. У такий спосіб ворог намагається відвернути увагу світової спільноти від нарощування терору проти цивільного населення України.

Директор ФБР Кеш Патель спростував повідомлення ЗМІ щодо його нібито візиту до росії 14 жовтня, назвавши подібні публікації фейковими.

Читай нас у