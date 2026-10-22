Російська ракета «Філін»: швидкість, дальність польоту та бойова частина

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Росія почала застосовувати проти України нову крилату ракету «Філін», яка, за даними української воєнної розвідки, може долати від 600 до 1200 км і розвивати швидкість до 800 км/год. Серед особливостей цієї розробки — запуск із наземної установки, політ на невеликій висоті та можливість оснащення різними типами бойових частин.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило технічні характеристики російської ракети «Філін» та інформацію про її компоненти. Відомості про конструкцію, навігаційне обладнання, двигун і складові іноземного виробництва дають змогу докладніше оцінити можливості нової російської зброї та технологічну базу, яку використовує її виробник.

Які характеристики має російська ракета «Філін»

«Філін» належить до класу крилатих ракет наземного запуску. За інформацією ГУР, її конструкція передбачає використання стартового твердопаливного прискорювача, який допомагає ракеті набрати початкову швидкість після запуску. Далі політ забезпечує маршовий двигун.

Основні характеристики ракети:

тип — крилата ракета наземного запуску ;

дальність польоту — від 600 до 1200 км ;

максимальна швидкість — до 800 км/год ;

максимальна висота польоту — до 6 км ;

довжина корпусу — близько 3,5 м ;

розмах крил — близько 3 м ;

максимальна стартова маса — до 210 кг ;

маса бойової частини — 50 або 100 кг.

Поєднання відносно компактних габаритів і значної дальності дає змогу використовувати ракету для ураження цілей далеко від місця запуску. Наземний спосіб старту також відрізняє її від крилатих ракет, які запускають із літаків або кораблів, і передбачає використання відповідного наземного обладнання.

Дальність до 1200 км означає, що потенційна зона ураження може охоплювати значну територію. Водночас реальні можливості застосування залежать від маршруту польоту, навігації, типу цілі та умов, у яких працює ракета.

Чому важлива здатність летіти на низькій висоті

Одна з характеристик «Філіна», на яку звертає увагу українська розвідка, — можливість польоту на невеликій висоті. Такий профіль польоту ускладнює виявлення крилатої ракети наземними радіолокаційними засобами, оскільки кривизна Землі та рельєф місцевості обмежують відстань, на якій радар може побачити низьколітальну ціль.

Чим нижче рухається ракета, тим пізніше її можуть виявити окремі наземні радіолокаційні станції. Це скорочує час між виявленням загрози та можливим перехопленням. Особливо важливим цей чинник стає під час масованих атак, коли протиповітряна оборона одночасно відстежує кілька типів повітряних цілей.

Максимальна зазначена висота польоту «Філіна» становить до 6 км. Профіль польоту може змінюватися залежно від завдання та маршруту. Для оцінювання загрози важливі не лише максимальна швидкість і дальність, а й те, як ракета проходить різні ділянки маршруту та наскільки точно здатна виходити до заданої цілі.

Водночас низька висота сама по собі не робить ракету невразливою. Результативність протидії залежить від можливостей радіолокаційного виявлення, розміщення засобів ППО, організації спостереження та роботи інших компонентів протиповітряної оборони.

Яку бойову частину може нести «Філін»

За даними ГУР, ракета може комплектуватися бойовими частинами масою 50 або 100 кг. Серед зазначених типів — осколково-фугасна, проникаюча та термобарична.

Осколково-фугасна бойова частина призначена для ураження цілей вибуховою хвилею та уламками. Її дія може бути небезпечною для людей, техніки й об'єктів інфраструктури в зоні вибуху.

Проникаюча бойова частина розрахована на ураження об'єктів, для яких важливе подолання певних перешкод перед вибухом. Її застосування може бути спрямоване проти захищених конструкцій або споруд.

Термобарична бойова частина використовує особливий принцип формування вибухової дії, пов'язаний із поширенням високотемпературних продуктів вибуху та надлишкового тиску. У замкнених просторах така дія може бути особливо небезпечною.

Наявність різних варіантів бойового оснащення розширює перелік завдань, для яких може використовуватися ракета. Вибір конкретної бойової частини визначає характер ураження та впливає на потенційні наслідки атаки.

Хто виробляє ракету «Філін»

У матеріалах ГУР виробником ракети зазначене російське акціонерне товариство «НПО “Молния”». Українська розвідка також оприлюднила інформацію про окремі вузли та електронні компоненти, виявлені під час дослідження виробу.

Серед ідентифікованих складових зазначені блок інерціальної навігаційної системи К-103-01, навігаційний модуль «Комета» та турбореактивний двигун R500. Ці елементи виконують різні функції: двигун забезпечує рух ракети, а навігаційні системи допомагають визначати її положення та підтримувати рух за заданим маршрутом.

ГУР оприлюднило перелік із 81 позиції компонентів, виявлених у конструкції ракети. У ньому фігурують вироби іноземних виробників, зокрема Texas Instruments, Microchip Technology, ON Semiconductor та STMicroelectronics, а також компоненти китайського виробництва.

Наявність таких деталей демонструє, що російський оборонно-промисловий комплекс продовжує використовувати електроніку, розроблену або виготовлену за межами Росії. Для створення сучасних ракет потрібні не лише корпус і двигун, а й електронні блоки, мікросхеми, навігаційні модулі та інші компоненти, які забезпечують роботу систем керування.

Постачання іноземної електроніки до російського військово-промислового комплексу залишається одним із напрямів уваги санкційної політики. Компоненти можуть потрапляти до Росії через посередників і ланцюги перепродажу, що ускладнює встановлення кінцевого користувача та контроль за їхнім використанням.

Навігаційна система «Комета» та захист від перешкод

Окрему увагу в конструкції «Філіна» привертає навігаційний модуль «Комета». Його пов'язують із російським підприємством «ВНИИР-Прогресс», яке розробляє навігаційні системи для військової техніки та безпілотних апаратів.

Супутникова навігація допомагає визначати координати та коригувати рух за заданим маршрутом. Проте під час бойового застосування такі системи можуть зазнавати впливу радіоелектронної боротьби: супутникові сигнали можна глушити або спотворювати, ускладнюючи визначення місцеположення.

Тому конструкція навігаційного обладнання та його стійкість до перешкод мають практичне значення для ефективності ракети. Якщо навігаційна система краще протидіє впливу засобів радіоелектронної боротьби, це може підвищувати її здатність дотримуватися заданого маршруту в складних умовах.

Однак ефективність навігації залежить від усієї системи керування, якості сигналів, роботи інших приладів і умов польоту.

Що поява «Філіна» означає для України

Поєднання дальності до 1200 км, швидкості до 800 км/год, можливості низьковисотного польоту та різних варіантів бойового оснащення робить «Філін» ще одним типом російської ракетної зброї, який Україні необхідно враховувати під час організації протиповітряної оборони.

Окремим питанням залишається іноземна електроніка в російській зброї. Виявлені компоненти можуть допомогти встановити канали постачання та визначити, де посилення експортного контролю й санкцій здатне обмежити доступ російських підприємств до технологій.

Таким чином, «Філін» поєднує значну заявлену дальність, наземний запуск, різні типи бойових частин і навігаційне обладнання, важливе для проходження маршруту. Подальша оцінка цієї загрози залежатиме від того, як Росія використовуватиме ракету на практиці, а також від даних про її виробництво, точність і ефективність української протидії.

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