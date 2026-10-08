Російська ракета вбила працівника Укрнафти у Прилуках

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Унаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Прилуках Чернігівської області 7 жовтня загинув працівник «Укрнафти» Ігор Чуб. Він пропрацював у компанії 12 років. Чоловік став жертвою атаки на житловий будинок, після якої рятувальники продовжують розбирати завали.

За словами очільника компанії, загиблий Ігор Борисович Чуб працював помічником бурильника цеху капітального та підземного ремонту свердловин у підрозділі «КРС-Сервіс».

Богдан Кукура повідомив про загибель колеги та висловив співчуття його родині й близьким. «На превеликий жаль, маємо ще одну жахливу втрату у колективі Укрнафта», – зазначив він.

Керівник підприємства наголосив, що Ігор Чуб присвятив роботі в компанії 12 років. Його загибель стала тяжкою втратою для колективу. «Невимовна втрата для усіх нас. Світла пам'ять та щирі співчуття рідним і близьким», – написав Кукура.

За інформацією голови правління «Укрнафти», російська ракета влучила в житловий будинок у Прилуках 7 жовтня. На місці атаки загинув працівник компанії.

Про це повідомляється із посиланням на голову правління АТ «Укрнафта» Богдана Кукуру.

Прилуки залишилися без газу після масованого удару рф.

Нагадаємо, РФ ракетою знищила п’ятиповерхівку з людьми у Прилуках.

У Прилуках Чернігівської області рятувальники ДСНС дістали живою маленьку дитину з-під завалів житлового будинку, який був зруйнований унаслідок російського ракетного удару.

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