Унаслідок російського ракетного удару по Немишлянському району Харкова постраждали 11 людей, серед них — двоє маленьких дітей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура 29 листопада. За попередніми даними, російські військові застосували ракету типу «Бандероль».

Внаслідок удару пошкоджені поштове відділення, магазини та автомобілі. На місці атаки працювали відповідні служби, а медики надали допомогу постраждалим. Серед поранених — дівчинка віком 1 рік і 11 місяців та п’ятирічний хлопчик. За даними прокуратури, обидві дитини пережили гостру реакцію на стрес. «Пошкоджено приміщення поштового відділення, магазини, автомобілі. Постраждали 11 людей, серед яких дівчинка віком 1 рік 11 місяців та 5-річний хлопчик. Діти отримали гостру реакцію на стрес», — повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За попередньою інформацією, для удару російські військові використали ракету типу «Бандероль». Остаточні обставини атаки та тип застосованого озброєння мають встановити під час розслідування. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Справу відкрили за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Слідчі документують наслідки обстрілу та збирають докази російської атаки на цивільну інфраструктуру Харкова.

У неділю, 29 листопада 2026 року, російські війська атакували безпілотником Немишлянський район Харкова. Кількість постраждалих зросла до 11 людей, серед них двоє дітей. Також зафіксували ще один удар по Київському району міста.

Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків і 25 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів поранень зазнали 23 цивільних, зокрема троє дітей. Ще низка людей отримала гостру реакцію на стрес.

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