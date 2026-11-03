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Під час масованої атаки на Дніпро 3 листопада 2026 року російська ракета влучила у хоспіс, де перебували тяжкохворі пацієнти. У закладі на момент удару знаходилися літні люди з невиліковними захворюваннями.

Мер міста оприлюднив фотографії наслідків російського удару та закликав міжнародну спільноту звернути увагу на атаку по медичному закладу.

«Я хочу, щоб зараз ці фото побачило якомога більше людей. Особливо політиків та дипломатів. Особливо за кордоном. Весь світ повинен це побачити», – наголосив Борис Філатов.

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали 73 людини, серед яких пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків.

У Дніпрі до 15 зросла кількість поранених унаслідок російської атаки вранці 3 листопада. Троє чоловіків перебувають у тяжкому стані.

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали удару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі міста. Станом на 06:15 кількість постраждалих зросла до 62 осіб.

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