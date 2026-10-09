Російська ракета влучила у виробничий цех бренду Mangelo в Харкові

0:00 / 0:00

У Харкові російська ракета вразила виробничий цех бренду жіночого верхнього одягу Mangelo. Унаслідок атаки, що сталася кілька днів тому, є загиблі та численні поранені.

«Кілька днів тому на наше виробництво в Харкові стався приліт прямо в наш цех. На превеликий жаль, у нас є загиблі, є багато поранених. Постраждали люди з нашої команди, керівництво, працівники виробництва», — йдеться в повідомленні.

Наразі багато постраждалих працівників швейного цеху бренду перебувають у лікарнях.

«Ми втратили майже все, що мали на виробництві. І поки навіть не можемо точно сказати, скільки товару знищено, що вдалося зберегти та в якому стані залишився наш цех», — зазначили у Mangelo.

Нагадаємо, троє жінок постраждали внаслідок російського удару по передмістю Харкова.

Росіяни взяли під вогневий контроль дорогу із Золочева до Дергачів.

8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у місті Салават Республіки Башкортостан РФ. На території підприємства після цього виникла пожежа.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено один танк, п'ять бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи.

Читай нас у