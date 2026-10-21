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Російська транспортна інфраструктура виявилася нездатною впоратися з потоком аграрних вантажів через перенаправлення експортних потоків на північний захід і Далекий Схід.

Проблеми з логістикою загострилися після скорочення відвантажень зерна через порти Азово-Чорноморського басейну. Через це експортери переорієнтувалися на інші напрямки, зокрема на Балтику, де в серпні обсяги відправлення зернових зросли у шість разів. Однак залізнична мережа не змогла забезпечити необхідну пропускну здатність, що призвело до масштабних простоїв вагонів і скасування погоджених заявок.

Зростання навантаження спричинило різке подорожчання оренди рухомого складу та вартості перевезень, від чого також страждають нафтова, металургійна й хімічна галузі. Унаслідок логістичного колапсу значна частина зерна залишається на внутрішньому ринку Росії, що створює тиск на закупівельні ціни та суттєво скорочує доходи місцевих агровиробників.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що країна наразі не може повністю заборонити транзит зерна з Російської Федерації — держави-агресора — або запровадити заплановане 300-відсоткове підвищення плати за використання залізничної інфраструктури для таких вантажів.

Продовольча інфляція у світі може прискоритися вже найближчими місяцями й залишатися високою до кінця 2027 року. Причиною можуть стати накопичені перебої з постачанням продуктів, які здатні вплинути й на ціни в Україні.

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