Російське вантажне судно у Фінській затоці зазнало атаки українських безпілотників у територіальних водах Росії. Про це заявив командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн. Унаслідок удару корабель втратив керування.

За словами Ільїна, унаслідок атаки корабель втратив керування і його віднесло у фінські територіальні води. Тож відповідальність за рятувальну операцію на морі поклали на Фінляндію.

«Більш детальної інформації про вантаж немає, тому я не можу сказати, наскільки великий ризик вибуху. Річ у тім, що пожежу ще не взяли під контроль, тому не виключено, що там ще можуть статися вибухи. Якщо пожежа триватиме неконтрольовано протягом тривалого часу, судно може затонути», – зазначив Ільїн.

Командувач додав, що за гасіння пожежі відповідає екіпаж судна, тоді як Прикордонна служба Фінляндії координує рятувальну операцію. Наразі сторони опрацьовують можливі варіанти евакуації та відповідні домовленості.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко раніше повідомив, що до російського суховантажу направили рятувальне судно РФ. Водночас евакуація екіпажу не знадобилася.

Про це повідомляє фінське медіа Yle.

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