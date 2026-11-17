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Упродовж доби 17 листопада російські війська били по підприємству, об’єкту енергетики та цивільній інфраструктурі Чернігівської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, ще двоє постраждали.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Телеграмі.

«Учора серед дня ворог вдарив «Бандеролями» по Чернігову. Мішенню стали підприємство, гаражні приміщення, автівки і наші люди, на жаль. Ці атаки забрали життя трьох людей — двоє чоловіків загинули на місці, ще один чоловік помер у лікарні. Щирі співчуття родинам. Двоє людей постраждали - вони під наглядом лікарів», — йдеться в дописі.

Зазначається, що протягом доби російські війська атакували один з енергообʼєктів у Чернігівській області.

Чаус додав, що вночі ворог завдав удару «Герберою» по селу Корюківської громади. Пошкоджена оселя, загорілося господарське приміщення.

Тим часом частина Чернівців залишилася без світла після російської атаки, тролейбуси не курсують.

Російські війська протягом доби 16 листопада атакували 55 населених пунктів Запорізької області, завдавши загалом 864 удари.

Російські війська ввечері 16 листопада вдарили ракетами по Харкову. Під удар потрапив Холодногірський район міста.

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