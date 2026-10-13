Російські атаки на Донеччині забрали життя чотирьох людей, ще 11 поранені

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У Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинули четверо людей, ще 11 дістали поранення. У Краматорську російський FPV-дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, спричинивши масштабну пожежу. Вогонь також охопив квартири та балкони іншої багатоповерхівки.

За даними ДСНС, після влучання російського FPV-дрона в дев’ятиповерховий будинок виникла пожежа площею близько 1000 кв. м. Загорілися квартири та балкони. Рятувальники боролися з вогнем, однак через безпекову ситуацію були змушені припинити гасіння.

В іншому дев’ятиповерховому будинку також загорілися квартири та балкони. Там пожежу ліквідували на площі 130 кв. м.

Крім того, через російський обстріл спалахнули два торговельні павільйони на території ринку. Вогонь охопив близько 100 кв. м, але рятувальники оперативно загасили пожежу.

Уранці 13 жовтня вогнеборці також ліквідували пожежу легкового автомобіля. За попередніми даними ДСНС, унаслідок зазначених пожеж загиблих і постраждалих не було.

За інформацією Вадима Філашкіна, у Слов’янську внаслідок обстрілів поранено чотирьох людей. Пошкоджено 45 приватних будинків, багатоповерхівку, автозаправну станцію, господарську споруду та дев’ять автомобілів.

У Краматорську поранено одну людину. У Ясногірці загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Там пошкоджено два приватні будинки.

У Черкаському загинули троє людей, ще четверо отримали поранення. Російський удар зруйнував приватний будинок.

Також у Новодонецькому пошкоджено двоповерховий будинок. В Очеретиному Олександрівської громади зазнали пошкоджень поштове відділення та автомобіль, у Новоандріївці – приватний будинок, а в Запаро-Мар’ївці – автомобіль.

Загалом протягом доби російські війська 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Із прифронтових територій евакуювали 154 людини, зокрема 29 дітей.

Про це повідомили ДСНС України та начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

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