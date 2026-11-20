Упродовж 13–20 листопада 2026 року на Київщині зареєстрували 75 кримінальних правопорушень, пов’язаних із порушенням законів та звичаїв війни. Через російські атаки загинули двоє мирних жителів, ще 13 людей дістали поранення. Також пошкоджено або зруйновано вісім об’єктів складської, логістичної та виробничої інфраструктури.

За тиждень, із 13 до 20 листопада 2026 року, на території Київської області правоохоронці зареєстрували 75 кримінальних правопорушень за фактами порушення законів та звичаїв війни. Йдеться про злочини, пов’язані з російською збройною агресією проти України. Наслідки атак — загиблі та поранені серед цивільного населення. За цей період російські удари забрали життя двох мирних жителів. Ще 13 цивільних людей отримали поранення.

Під обстрілами опинилися також підприємства та об’єкти інфраструктури. Протягом тижня на Київщині пошкоджено або зруйновано вісім об’єктів, які використовували для зберігання товарів, логістики та виробництва. У прокуратурі наголошують, що за кожною такою атакою стоять людські втрати, знищене або пошкоджене майно та значні матеріальні збитки.

Прокурори Київської обласної прокуратури продовжують збирати докази російських злочинів. Вони виїжджають на місця ударів, оглядають пошкоджені об’єкти, фіксують руйнування та встановлюють усі обставини атак. За кожним таким фактом тривають досудові розслідування. Їх проводять за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Зібрані матеріали мають допомогти встановити обставини злочинів і задокументувати наслідки російської агресії для подальшого притягнення винних до відповідальності. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Унаслідок масованої російської атаки на столицю 20 листопада загинули семеро людей, ще 17 отримали поранення. Наразі 16 постраждалих перебувають у стаціонарах лікарень.

ДТЕК опублікував кадри руйнувань на енергетичних об’єктах Київщини та показав, як енергетики відновлювали електропостачання після чергової масованої атаки Росії 20 листопада.

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