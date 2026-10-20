Російські атаки пошкодили відділення Ощадбанку в Києві та Дубні

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20 жовтня внаслідок російських атак зазнали пошкоджень два відділення Ощадбанку — у Києві та Дубні Рівненської області.

У Дубні російський безпілотник влучив у торговельний центр, де працювало відділення банку. За попередніми даними, майно установи повністю знищене.

У столиці пошкоджень зазнало відділення на вулиці Васильківській. Працівники та клієнти банку в обох випадках не постраждали.

Ощадбанк взаємодіє з місцевою владою, ДСНС та іншими службами для ліквідації наслідків атак.

Джерело: Ощадбанк

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