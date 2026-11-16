Російські атаки спричинили аварійні відключення світла на Запоріжжі

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16 листопада у Запоріжжі та Запорізькій області через пошкодження електрообладнання, спричинені російськими атаками, запровадили аварійні та спеціальні аварійні відключення електроенергії.

«По Запорізькій області запроваджено графіки аварійних відключень (ГАВ) та спеціальні графіки аварійних відключень (СГАВ). У зв'язку із цим за частиною адрес можливі вимкнення електропостачання поза доведеним ГПВ», - йдеться в повідомленні обленерго.

Зазначається, що причиною запровадження додаткових обмежень є пошкодження електрообладнання внаслідок атак окупаційних військ РФ на енергетичну інфраструктуру.

За даними ОВА, всі відповідальні служби працюють над відновленням електроенергії, всі життєво важливі об’єкти переведені на живлення від генераторів.

Про це в Телеграмі повідомляє Запоріжжяобленерго, передає Укрінформ. АТ "Запоріжжяобленерго"

Нагадаємо, що У трьох районах Запоріжжя частково відновили електропостачання після ворожих обстрілів.

Упродовж доби російські війська 877 разів атакували Запорізьку область. Під ударами опинилися 48 населених пунктів: окупанти застосовували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. За повідомленням очільника області, внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район поранені 32 людини, серед них четверо дітей.

Унаслідок російського удару по Запоріжжю вдень 14 листопада кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб.

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