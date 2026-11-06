Російські атаки спричинили нові знеструмлення у семи областях України — Міненерго

Станом на ранок 6 листопада в енергосистемі України зберігається складна ситуація через російські атаки на інфраструктуру. Ворог продовжує застосовувати тактику повторних ударів, завдаючи значних пошкоджень енергетичним об’єктам.

Уночі та вранці внаслідок російських атак виникли нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях. У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять ремонтні роботи. Повітряні тривоги ускладнюють відновлення, однак після відбою бригади одразу повертаються до роботи.

Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури тут продовжують вимушено застосовувати мережеві обмеження. Роботи з відновлення стабільного електропостачання тривають цілодобово.

У більшості областей України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів запроваджено графіки обмеження потужності.

Через постійні російські атаки ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня. Актуальну інформацію про графіки відключень і можливі зміни рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах операторів систем розподілу у відповідних регіонах.

Енергетики закликають українців із розумінням поставитися до вимушених обмежень електропостачання. Аварійні та погодинні відключення необхідні для збереження стабільної роботи енергосистеми та запобігання серйознішим наслідкам.

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