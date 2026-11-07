Російські атаки залишили без електроенергії понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі

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У Дніпрі внаслідок повторних ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі 7 листопада знеструмлено понад 60 тисяч споживачів.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла через повторні російські атаки на енергетику», — поінформував Ганжа.

Він зазначив, що відновлювальні роботи розпочнуться щойно дозволить безпекова ситуація.

Посадовець додав, що атака на область триває.

Раніше у Харкові через російський удар постраждали двоє людей.

Російські дрони атакували приватні підприємства у Кременчуці, є постраждалі.

Росіяни атакували енергетичні об’єкти на Вінниччині, в області виникли перебої зі світлом.

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