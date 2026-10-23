Російські атаки залишили без світла жителів восьми областей України

Станом на ранок 23 жовтня внаслідок російських обстрілів зафіксували знеструмлення споживачів у восьми областях України. На частині території країни також діють графіки погодинних відключень електроенергії обсягом до двох черг.

"Вночі та вранці ворог здійснював дронові атаки на енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Житомирській, Донецькій, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій, Харківській та Рівненській областях.", - йдеться у повідомленні.

Енергетики розпочали відновлювальні роботи скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через наслідки російських атак у частині областей до кінця доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом до 2 черг.

Споживання електрики станом на 9:30 п'ятниці на 3,6% менше за рівень попереднього дня. Укренерго закликає обмежити використання потужних електроприладів із 16:00 до 22:00.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

У ДТЕК пояснили, чому в Києві не всюди діють графіки відключень світла.

У Києві та області запровадили екстрені відключення світла.

На Волині через атаку РФ без світла залишилися понад 100 тисяч абонентів.

На Київщині та в столиці запровадили екстрені відключення світла.

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